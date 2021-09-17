شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع متخليا عن بعض مكاسبه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط، أمس الخميس، متخلية عن بعض المكاسب الكبيرة التي حققتها أمس الأول، على خلفية انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة، ونزل خام برنت 12 سنتا أو 0.2% إلى 75.34 دولار للبرميل، بعدما صعد 2.5% في جلسة سابقة، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط 14 سنتا أو 0.2% إلى 72.47 دولار، بعد زيادة بنسبة 3.1% أمس الأول.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأول: إن مخزونات الخام والوقود الأمريكية انخفضت بشدة في الأسبوع الماضي، إذ لا تزال شركات التكرير في منطقة الخليج الأمريكي ومنشآت النفط البحرية تتعافى من آثار الإعصار أيدا.

ونزلت مخزونات النفط 6.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من سبتمبر إلى 417.4 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بانخفاضها 3.5 مليون برميل.

وتسببت العاصفة في تراجع الإمدادات العالمية لأول مرة منذ 5 أشهر، لكن السوق بصدد بدء الاقتراب من التوازن في أكتوبر، إذ تواصل منظمة أوبك وحلفاؤها ومنهم روسيا أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+، خططها لزيادة الإمدادات.