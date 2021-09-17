شكرا لقرائتكم خبر عن 5.1 مليار ريال أقساط التأمين الصحي المكتتبة في 90 يوما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» عن ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها لتصل إلى 9.4 مليار ريال في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ8.7 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بزيادة قدرها 8.1 %، فيما ارتفع إجمالي الأقساط المكتتب بها للتأمين الصحي لتبلغ 5.1 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال بنسبة 6.6 %.

وأظهر التقرير الربع سنوي لقطاع التأمين، أن إجمالي الأقساط المكتتب بها لتأمين المركبات انخفض بنسبة 9.9 % مسجلا 1.7 مليار ريال في الربع الثاني مقابل 1.9 مليار ريال في الربع المماثل من 2020، مشيرا إلى أن إجمالي الأقساط المكتتب بها لأنواع التأمين العام الأخرى ارتفع بنسبة 28 % مسجلا 2.1 مليار ريال، مقابل 1.6 مليار ريال في فترة المقارنة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخار ارتفع بنسبة 34 % لتبلغ 436 مليون ريال، في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 326 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

ووفقا للتقرير، استمر كل من التأمين الصحي وتأمين المركبات بتسجيل معدلات احتفاظ مرتفعة، إذ بلغ معدل الاحتفاظ للتأمين الصحي 97.6 %، بينما بلغ معدل الاحتفاظ لتأمين المركبات 94.5 %، بينما انخفض معدل الاحتفاظ الكلي لشركات التأمين من 80.1 % خلال الربع الثاني من عام 2020 إلى 76.7 % في الربع الثاني من العام الحالي.

وأضاف التقرير إن معدل المصروفات لشركات التأمين انخفض من 23.1 % خلال الربع الثاني من العام الماضي ليبلغ 17 % خلال الربع الثاني من 2021، بينما ارتفع معدل الخسارة من 64.2 % ليبلغ 79.9 %، في حين ارتفعت النسبة المجمعة من 87.3 % للربع الثاني من 2020 لتلبلغ 96.9 % للربع الثاني من العام الحالي.

وأوضح التقرير أن الدخل الصافي لشركات التأمين انخفض بنسبة 59.2 % ليبلغ 384 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2021، مقابل 940 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، ويأتي هذا الانخفاض نتيجة لتراجع الدخل من عمليات التأمين بنسبة 89.6 % ليبلغ 74 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 709 ملايين ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بينما ارتفع دخل الاستثمار بنسبة 34.4 % ليبلغ 310 ملايين ريال خلال الربع الثاني من عام 2021 مقابل 231 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق. وبحسب التقرير ارتفع هامش الملاءة لشركات التأمين بمقدار 0.4 نسبة مئوية في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ليقفز بنسبة 172.2 %، فيما ارتفع إجمالي دخل الاستثمار بنسبة 34.4 % من 231 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الماضي إلى 310 ملايين ريال خلال الربع المماثل من 2021.

وأشار التقرير إلى أن دخل عمليات التأمين انخفض بنسبة 89.6 % ليبلغ 74 مليون ريال مقابل 709 ملايين ريال، فيما انخفض صافي الدخل بعد الزكاة والضريبة بنسبة 59.2 % ليبلغ 384 مليون ريال في الربع الثاني من 2021، مقابل 940 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الماضي.