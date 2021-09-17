شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة الكيماوية: تطوير مصانع الأسمدة أولوية أولى لمجلس الإدارة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‬كشف عماد الدين مصطفى خالد العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن ملف تطوير وتحديث مصانع الأسمدة سواء الدلتا للأسمدة سماد طلخا، أو النصر للأسمدة بالسويس، أو كيما القديم، يأتى على رأس أولويات مجلس الإدارة الجديد، الذى اعتمدته الجمعية العمومية مؤخرا.

أضاف عماد الدين مصطفى فى اول تصريحات له لـ ”الخليج 365” بعد تحديد الثقة فيه إن المرحلة الحالية، ستشهد وضع استراتيجية شاملة لشركات القابضة وتحديد الخيارات المتاحة؛ لتطويرها وتحديثها من خلال ضخ استثمارات جديدة فيها ، سواء بتمويل من القابضة، أو من القطاع المصرفى ، موضحا إنه لن يتم ضخ استثمارات بدون دراسات جدوى واضحة حرصا على المال العام.

وأشار إن من أبرز المشروعات المشتركة والمتوقع تدشينها الفترة المقبلة مشروع تصنيع إطارات السيارات ومشروع نصنع الأمونيا بالنصر للأسمدة ومشروع تصنيع فلنكات السكك الحديدية والمترو، وهى مشروعات تشارك فيها شركات القابضة، مع العديد من الجهات والوزارات والقطاع الخاص، وكلها مشروعات مهمة لدعم الاقتصاد الوطنى، وتلبية متطلبات السوق المحلى كبديل عن الاستيراد، مما يوفر العملة الصعبة.