شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تقلص خسائرها وتغلق على انخفاض طفيف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية متضاربة، لكنها قلصت خسائرها في وقت لاحق بالجلسة، وتحول "ناسداك" نحو الارتفاع.



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.7% في الشهر الماضي على عكس توقعات بانخفاض نسبته 0.7%.



وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة بقيمته الأساسية بنسبة 1.8% مخالفا توقعات بانخفاض نسبته 0.1%.



على النقيض، ذكر مكتب إحصاء العمالة اليوم عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 332 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع المؤشر عند 325 ألف طلب من 312 ألفاً.



ومن جانبه، أمر رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بمراجعة كافة القواعد المهنية المرتبطة باستثمارات مسؤولي البنك المركزي لعدم حدوث تضارب في المصالح.



وفي سوق النفط، استقرت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول عند 72.61 دولار للبرميل.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.3% أو ما يعادل 21 سنتا وأغلق الخام عند 75.67 دولار للبرميل.



وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 63 نقطة) إلى 34751 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 34943 نقطة وأقل مستوى عند 34540 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 7 نقاط) إلى 4473 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4485 نقطة وأقل مستوى عند 4443 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 20 نقطة) إلى 15181 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 15205 نقاط وأقل مستوى عند 15047 نقطة.