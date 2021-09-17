شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق على انخفاض متأثرة بضغوط العملة الأمريكية على السلع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ورغم استمرار الأضرار في موانيء التصدير بعد الإعصار "إيدا".



وتعطل شحن أكثر من 50 سفينة بالبوب في الأسبوع الماضي بسبب تضرر الموانيء التصديرية من الإعصار.



وتمهيدا للتصدير، تم التفتيش على 138.189 ألف طن من الذرة خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر/أيلول بانخفاض نسبته 85% من نفس الفترة من عام 2020، بينما تم التفتيش على 105.368 ألف طن من الصويا بانخفاض نسبته 94% من نفس الفترة قبل عام.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر/كانون الأول عند التسوية بنسبة 0.7% وأغلق عند 5.29 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 5.37 دولار وأقل سعر عند 5.28 دولار.