شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقع تحت وطأة الضغوط بفعل قوة الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس متخلية عن مكاسبها السابقة بالجلسة، وذلك بفعل ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



كانت إدارة معلومات الطاقة قد أعلنت أمس عن هبوط مخزونات الخام في أمريكا بنحو 6.4 مليون برميل إلى 417.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي في حين توقع محللون انخفاضها بنحو 3.5 مليون برميل.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وتلقى النفط دعما في الآونة الأخيرة من مخاوف تعطل الإمدادات من موانيء التصدير في خليج المكسيك بسبب تضررها من الإعصار "إيدا".



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 17:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 72.3 دولار للبرميل.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.2% إلى 75.3 دولار للبرميل.