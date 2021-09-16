شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط حاد لأسعار الفضة بحوالي 4% خلال التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الخميس على نحو حاد وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن صدور بيانات اقتصادية قوية.



وفي بيانات صادرة اليوم، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.7% خلال أغسطس/آب على خلاف توقعات بانخفاض نسبته 0.7%.



و ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة بقيمته الأساسية – عند استثناء السلع الأكثر تذبذبا – بنسبة 1.8% مخالفا توقعات بانخفاض نسبته 0.1%.



على النقيض، ذكر مكتب إحصاء العمالة اليوم عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 332 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع المؤشر عند 325 ألف طلب من 312 ألفاً.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، هبطت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 19:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.7% إلى 22.9 دولار للأوقية.