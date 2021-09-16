شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يتراجع متأثراً بقوة الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الين أمام أغلب العملات الرئيسية في ظل صعود الدولار مقابل منافسيه خلال تداولات اليوم الخميس عقب صدور بيانات اقتصادية قوية.



هذا، ويعقد المستثمرون آمالا كبيرة على الحكومة المقبلة في اليابان لكي تنعش الاقتصاد من خلال ضخ حزمة إنفاق سخية.



وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، سجل الميزان التجاري الياباني عجزا قدره 0.27 تريليون ين بينما أشارت التوقعات إلى تحقيق فائض بحوالي 0.10 تريليون ين.



وكشفت بيانات اقتصادية أمريكية عن ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.7% خلال أغسطس/آب على خلاف توقعات بانخفاض نسبته 0.7%.



و ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة بقيمته الأساسية – عند استثناء السلع الأكثر تذبذبا – بنسبة 1.8% مخالفا توقعات بانخفاض نسبته 0.1%.



يأتي هذا في ظل استمرار جهود الحكومات حول العالم للسيطرة على فيروس كورونا خاصة مع ظهور سلالة "دلتا" سريعة التفشي.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 19:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 109.7، وسجل أعلى سعر عند 109.8 وأقل سعر عند 109.2.