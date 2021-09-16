شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "آبل" ينخفض رغم أنباء عن إقبال قوي على نسخ "آيفون" الجديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "آبل" خلال تعاملات اليوم الخميس على الرغم من تقارير تحدثت عن أن هناك طلبا قويا على نسخ جوالات "آيفون" الجديدة.



وكانت "آبل" قد كشفت النقاب في وقت سابق هذا الأسبوع عن سلسلة جديدة من إصدارات "آيفون" وساعة "آبل" الذكية في حدث ينتظره عشاق "آيفون" كل عام.



وذكر تقرير صادر عن صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أن الكثير من الصينيين يتسابقون من أجل حجز طلبات شراء نسخ "آيفون" الجديدة بوتيرة تتجاوز عام 2020، وذلك بعد ساعات فقط من الإعلان عنه رسميا.



وأضافت الصحيفة أنه تم تسجيل ما يتجاوز مليوني طلب شراء مسبق على جوال "آيفون 13" عبر متجر "آبل" الرسمي لا سيما عن طريق موقع "جيه دي دوت كوم" للتسوق الإلكتروني.



ويتجاوز ذلك ما تم حجزه من طلبات شراء في العام الماضي عند 1.5 مليون طلب على جوال "آيفون 12".



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "آبل" بحلول الساعة 17:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 147.7 دولار، وبلغ أعلى سعر عند 148.9 وأقل سعر عند 147.2 دولار.