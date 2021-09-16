شكرا لقرائتكم خبر عن "مايكروسوفت" تستعين بخدمات مسؤول سابق في "أمازون" للعمل لديها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية للبرمجيات بأنها قررت تعيين مسؤول تنفيذي سابق – كان يعمل بوحدة الحوسبة السحابية لدى شركة "أمازون دوت كوم" – ليصبح مسؤولا عن عمليات الأمن السيبراني.



وقد يثير هذا القرار معركة قضائية بين "مايكروسوفت" و"أمازون" خاصة مع الأخذ في الاعتبار أن "تشارلي بيل" (المسؤول التنفيذي) سوف يقوم برفع تقاريره بشكل مباشر إلى المدير التنفيذي لشركة "مايكروسوفت" "ساتيا ناديلا".



ويرى محللون أن مغادرة "بيل" لشركة "أمازون" إلى شركة "مايكروسوفت" يعد بمثابة ضربة عنيفة لعملاق التجارة الإلكترونية.



وذكر "ناديلا" في بيان رسمي بأن الأمن السيبراني يعد من أهم التحديات في الوقت الراهن التي تحتاج لمعالجة، وهو ما جعل الشركة تستعين بخبرات وكفاءات عالية في هذا المجال.



يأتي ذلك بعد تعرض "مايكروسوفت" لسلسلة من الهجمات السيبرانية وعمليات الاختراق الإلكتروني في الآونة الأخيرة خاصة اختراق حسابات البريد الإلكتروني بخوادم الشركة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "مايكروسوفت" بحلول الساعة 17:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 302.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 304.3 دولار وأقل سعر عند 300.7 دولار.