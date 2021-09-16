شكرا لقرائتكم خبر عن "جنرال موتورز" تحذر مالكي سيارات "بولت" من مخاطر حرائق محتملة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "جنرال موتورز" الأمريكية أنها وجهت إخطار تحذير لمالكي السيارات الكهربائية التي تحمل اسم العلامة التجارية "شيفروليه بولست" – التابعة لـ"جنرال موتورز" – باحتمالات نشوب حرائق.



وذكرت الشركة بأنها حثت مالكي هذا النوع من السيارات بضرورة إيقافها على بعد نحو 15 مترا على الأقل من السيارات الأخرى لعدم حدوث مخاطر الحرائق.



وصرح المتحدث الرسمي باسم الشركة في بيان عن أن هذا التحذير يعد بمثابة خطوة احترازية سوف تقلل أي أضرار محتملة أو حرائق ربما تضر المباني أو المركبات القريبة من سيارات "شيفروليه بولت" في حالة نادرة.



وكانت "جنرال موتورز" قد قررت سحب جميع سياراتها من العلامة التجارية "شيفروليه بولست" المبيعة منذ عام 2016 والتي يبلغ عددها تقريبا 142 ألف سيارة بسبب احتمالات اشتعال البطاريات الكهربائية داخلها الأمر الذي ينذر بوقوع حرائق.



وتكبدت الشركة خسائر تصل إلى 1.8 مليار دولار بسبب عملية الاستدعاء المذكورة مشيرة إلى أنها ستطلب تعويضا من شركة "إل جي" المصنعة لبطاريات هذه السيارات.