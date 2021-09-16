شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسعار الذهب بأكثر من 2% بفعل صعود الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وفي بيانات صادرة اليوم، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية عن ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.7% خلال أغسطس/آب على خلاف توقعات بانخفاض نسبته 0.7%.



و ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة بقيمته الأساسية – عند استثناء السلع الأكثر تذبذبا – بنسبة 1.8% مخالفا توقعات بانخفاض نسبته 0.1%.



على النقيض، ذكر مكتب إحصاء العمالة اليوم عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 332 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع المؤشر عند 325 ألف طلب من 312 ألفاً.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 17:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.2% إلى 1755.8 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1797.3 دولار وأقل سعر عند 1745.5 دولار.