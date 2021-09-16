شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يحافظ على مكاسبه بعد بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس مدعومة ببيانات اقتصادية قوية صدرت اليوم في الولايات المتحدة.



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.7% في الشهر الماضي على عكس توقعات بانخفاض نسبته 0.7%.



وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة بقيمته الأساسية بنسبة 1.8% مخالفا توقعات بانخفاض نسبته 0.1%.



على النقيض، ذكر مكتب إحصاء العمالة اليوم عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 332 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع المؤشر عند 325 ألف طلب من 312 ألفاً.



ومن جانبه، أمر رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" بمراجعة كافة القواعد المهنية المرتبطة باستثمارات مسؤولي البنك المركزي لعدم حدوث تضارب في المصالح.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.