شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض بضغط من قوة العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس في ظل قوة العملة الأمريكية فضلا عن صدور بيانات اقتصادية.



وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم أن مؤشر "إيه دي بي" كشف عن إضافة القطاع الخاص الكندي 39.4 ألف وظيفة في أغسطس/آب بعد فقدان 21.6 ألف وظيفة في يوليو/تموز.



وبلغ عدد المنازل التي تم البدء في بنائها في كندا 260 ألف منزل خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون بلوغ المؤشر 270 ألف منزل.



أما عن الدولار الأمريكي، فقد ارتفع بشكل ملحوظ عقب ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 0.7% في الشهر الماضي على عكس توقعات بانخفاض نسبته 0.7%.



وتكثف الحكومات حول العالم من جهودها من أجل السيطرة على جائحة كورونا ووقف انتشار سلالة "دلتا" سريعة التفشي.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.45 إلى 0.7883، وسجل أعلى سعر عند 0.7927 في حين سجل أقل سعر عند 0.7874.