شكرا لقرائتكم خبر عن «سكن» تُوقّع 3 اتفاقيات لتوفير خدمات إسكانية للأسر الأشّد حاجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن"، اليوم، ثلاث اتفاقيات لتوفّير عدد من الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة من مستفيدي الجمعيات الخيرية في عدة مدن، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، بهدف تعزيز مشاركة القطاع غير الربحي لتوفير الوحدات السكنية، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي.

وجاء التوقيع خلال تدشين وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المقر الجديد لمؤسسة "سكن"، بحضور عدد من أصحاب الفضيلة والسعادة، وكانت الاتفاقية الأولى مع وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتجربة العميل وخدمات العملاء، ومثلها وكيل الوزارة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، والاتفاقية الثانية مع مؤسسة الشيخ عبدالله الراجحي الخيرية ومَثلها صالح عبدالله الراجحي، والثالثة مع مؤسسة حياة الخيرية ووقعها نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة المهندس فيصل السمنودي.

وأشاد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، بجهود مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" في قطاع الإسكان التنموي لتمكين الأسر الأشد حاجة من تملك المسكن الملائم، ما أسهم في خدمة أكثر من 28 ألف فرد بمساهمات مجتمعية تجاوزت قيمتها نصف مليار ريال، لافتاً إلى تحقيق المؤسسة نتائج مميزة نظير تميزها في مجالي التشغيل والحوكمة.

وأشار إلى دور وحدة كبار المانحين وشراكتها الفاعلة مع مؤسسة "سكن" وهي شراكة نوعية تسهم في توفير المساكن للأسر الأشد حاجة، في ظل الدعم المستمر من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – يحفظهما الله- لقطاع الإسكان والذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر السعودية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في زيادة نسبة التملك للأسر السعودية بالتكامل بين القطاعات.