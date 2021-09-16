378 شكوى على الناقلات الجوية خلال أغسطس

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ورصد مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لشهر أغسطس 2021، أن الخطوط الجوية السعودية جاءت كأقل شركات الطيران شكاوى بواقع 9 شكاوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر أغسطس وصلت إلى 64%، بينما حل طيران ناس ثانيا بواقع 16 شكوى لكل 100 ألف مسافر خلال الشهر الماضي وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 78%، وجاء ثالثا طيران أديل، حيث وصل عدد الشكاوى إلى 22 شكوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 74%، وجاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولا لشهر أغسطس عن استرجاع قيمة التذاكر أولا ثم إلغاء الرحلات، ثم رفض الإركاب، وتأخير الرحلات.
وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات، أشار إلى حصول مطار الملك فهد الدولي بالدمام على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبتة 0.2% لكل 100 ألف مسافر خلال شهر أغسطس وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد اعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويا بواقع شكوى واحدة وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%، كما حصل مطار الملك عبدالله الدولي بجازان على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل أعداد المسافرين فيها عن 6 ملايين مسافر سنويا بما نسبته 2% لكل 100 ألف مسافر بواقع 3 شكاوى وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 80%، وأخيرا في المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار بيشة هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 4% لكل 100 ألف مسافر بواقع شكوى واحدة وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.
ترتيب الشركات من الأقل شكوى إلى الأعلى:
- الخطوط السعودية 9 شكاوى نسبة المعالجة
- 64% طيران 16 شكوى نسبة المعالجة
- 78% طيران أديل 22 شكوى نسبة المعالجة
- 74% أكثر تصنيفات الشكاوى تداولا
- استرجاع قيمة التذاكر
- إلغاء الرحلات
- رفض الإركاب
- تأخير الرحلات
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