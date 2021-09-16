شكرا لقرائتكم خبر 151 ريالا سعر طرح العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الشركتان في بيان نشر على موقع السوق السعودية «تداول» أن نسبة تغطية الاكتتاب بلغت 13003% من إجمالي الأسهم المطروحة.
وانتهت الاثنين عملية بناء سجل الأوامر للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، وذلك في إطار الطرح العام لنحو 24 مليون سهم من أسهم الشركة، والتي تمثل 20% من رأسمالها.
وحددت الشركة النطاق السعري لأسهم الطرح بين 136 ريالا و151 ريالا، ما يعني أن سعر الطرح وصل إلى الحد الأعلى للنطاق السعري.
وبدأت عمليات تسجيل الطلبات للفئات المشاركة «المؤسسات «وعملية بناء سجل الأوامر في 5 سبتمبر حتى يوم الاثنين 13 سبتمبر، ويبدأ اكتتاب الأفراد لمدة 3 أيام من 19 سبتمبر، وسيتم الإعلان عن التخصيص النهائي للأسهم في 27 سبتمبر، على أن يتم رد الفائض في 29 سبتمبر.
اكتتاب الأفراد في (solutions by stc)
- السعر 151 ريالا للسهم
- 19 سبتمبر بدء الاكتتاب
- سبتمبر بدء الاكتتاب
- 21 سبتمبر انتهاء الاكتتاب
- 27 سبتمبر الإعلان عن التخصيص
- 29 سبتمبر رد الفائض
كانت هذه تفاصيل خبر 151 ريالا سعر طرح العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.