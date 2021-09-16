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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أطلقت المرحلة الثانية من خدمة التجوال المحلي، التي ستغطي 2887 محافظة ومركزا بمنطقتي الرياض والقصيم، عقب إطلاق الخدمة في مرحلتها الأولى بمنطقة عسير.

وأوضحت الهيئة أن المرحلة الثانية لخدمة التجوال المحلي تستهدف 2315 محافظة ومركزا في منطقة الرياض، و572 محافظة ومركزا في منطقة القصيم؛ لافتة إلى أن المرحلة الثانية تأتي ضمن خطط مجدولة لإكمال تنفيذ خدمة التجوال المحلي في جميع المحافظات والمراكز بمختلف مناطق المملكة بنهاية العام الميلادي الحالي، عقب توقيع الاتفاقيات التجارية بين شركة الاتصالات السعودية (stc) وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) في نهاية أغسطس الماضي.

يذكر أن خدمة «التجوال المحلي» تمكن المستخدمين من تغيير الشبكة إلى مقدم خدمة آخر في حال عدم توافر تغطية لمقدم الخدمة الأساسي، دون أي رسوم إضافية على المستخدم، وتشمل الخدمات (الصوتية، والإنترنت، والرسائل النصية القصيرة sms)، وتستهدف الخدمة أكثر من 21 ألف قرية ومحافظة ومركز بمناطق المملكة.