شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تغير شركة الإنترنت فى 72 ساعة مجانًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شركات الإنترنت الثابت العاملة في مصر بقواعد جديدة لتنفيذ عمليات التنقل بين الشركات خلال مدة لا تتعدى 72 ساعة مجانًا، ويقدم ”الخليج 365”، أبرز الأسئلة حول كيف يغير العميل شركة الإنترنت.





س - بدايةً لماذا قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعديل قواعد تغير شركات الإنترنت؟ج- تلقى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شــــكاوى خاصة بخدمات الانترنت الأرضي، حيث تبين بالدراسـة ارتفاع ملحوظ بعدد شكاوى الاشتراك والإلغاء بالخدمة ليصل لنسبة 56% من إجمالي شكاوى الخدمة، مما اســتدعى تعديل القواعد التنظيمية للخدمة وتطوير منظومة التنقل بين مقدمي خدمات الانترنت الأرضي والقضاء على الظواهر السلبية الخاصة بها.





س - وما هي أبرز التعديلات الجديدة لتغيير شركات الإنترنت؟ج- منح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المستخدم حرية اختيار مقدم الخدمة المناسب له وذلك من خلال تيسير إجراءات الإلغاء والاشتراك بخدمات الإنترنت الثابت وخفض المدة الزمنية للحصول عليها، حيث ألزم الجهاز مقدمي الخدمة بإلغاء الخدمة خلال 24 ساعة من تقدم المستخدم بطلب الإلغاء مع التزام مقدم الخدمة بتقديم رقم الغاء الخدمة للمستخدم، كما ألزم الجهاز مقدمي الخدمة بتوصيل خدمة الانترنت الثابت للتعاقدات الجديدة خلال 48 ساعة من تقدم المستخدم بالطلب، وعدم حجز أي خدمة انترنت ثابت إلا بتوقيع مكتوب من المستخدم حائز الخط.





س - وهل هناك شروط لتغيير شركات الإنترنت؟ج- يستفيد جميع مستخدمي خدمات الانترنت الثابت من المنظومة الجديدة لتغيير شركة الإنترنت، بشرط سداد آخر فاتورة صادرة للخدمة لدى الشركة المراد الانتقال منها، وضمان عدم وجود أي مستحقات مالية معلقة خاصة بالراوتر لدى الشركة (في حالة التقسيط)، وسداد رسوم التخارج من بعض الأنظمة والباقات طويلة المدة (في حالة تواجدها)، ووفقا للمنظومة الجديدة فإنه لا يحق للشركة رفض أي طلب للاشتراك أو الالغاء لأي سبب آخر.





س - وما هي أهمية هذه التعديلات الجديدة؟ج- أهمية تعديلات تغيير شركات الإنترنت الحفاظ على حقوق المستخدمين وحوكمة الخدمات المقدمة لهم، واستكمالًا لاستراتيجية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في رفع مستوى رضا المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم مع إتاحة الحرية الكاملة للمستخدمين لاختيار مقدم الخدمة الأفضل لهم، والقضاء على ظاهرة حجز خطوط الانترنت الأرضي دون علم المستخدم وظاهرة تأخر تنفيذ طلبات إلغاء الخدمة على الخط وعدم القدرة على التنقل بين مقدمي الخدمات في وقت سريع.