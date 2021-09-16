3 مذكرات مع شركات عالمية لتصنيع التكنولوجيا الطبية

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وتهدف مذكرة التفاهم مع شركة سايتيفا إلى تطوير وصناعة اللقاحات وتطوير قدرات الباحثين من خلال التدريب في العلميات الحيوية المحلية عبر استخدام التقنية الحيوية، كما تهدف مذكرة التفاهم مع شركة أبزيم إلى إنشاء شركة للتقنية الحيوية ومنشأة بحثية في المملكة، وتطوير وتصنيع الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، وكذلك إنشاء شركة تابعة لهذه الشركة في منشأة التقنية الحيوية الطبية لدى كيمارك.
فيما تهدف مذكرة التفاهم مع شركة روكلاند إلى تأسيس مشروع تابع للتقنية الحيوية في المملكة، تسعى من خلاله الشركة إلى إيجاد مرافق بحث وتصنيع في منشأة التقنية الحيوية الطبية التابعة لكيمارك، بالإضافة إلى تطوير منتجات الفحص التشخيصي وتطوير وتصنيع وتسويق الأجسام المضادة.
وتناولت الجلسات العلمية المتخصصة موضوعات تمحورت حول تطوير التقنية الحيوية والتجارب السريرية والتصنيع، كذلك التقنية الحيوية الطبية والطب الرقمي، والصحة الرقمية وتحدياتها، بالإضافة إلى مناقشة تطوير البدائل الحيوية والمعالجات الحديثة وتطبيقها، وتطوير العلاجات الخلوية والجينية، وكذلك الأبحاث العلمية المتخصصة في مجال اللقاحات في المملكة وتحدياتها.
3 مذكرات:
- شركة سايتيفا Cytiva، وتهدف لتطوير وصناعة اللقاحات وتطوير قدرات الباحثين من خلال التدريب في العلميات الحيوية المحلية عبر استخدام التقنية الحيوية.
- شركة أبزيم AbZyme، وتهدف لإنشاء شركة للتقنية الحيوية ومنشأة بحثية في المملكة، وتطوير وتصنيع الأجسام المضادة وحيدة النسيلة وإنشاء شركة تابعة لها في منشأة التقنية الحيوية الطبية لدى كيمارك.
- شركة روكلاند Rockland، وتهدف لتأسيس مشروع تابع للتقنية الحيوية في المملكة لإيجاد مرافق بحث وتصنيع في منشأة التقنية الحيوية الطبية التابعة لكيمارك، وتطوير منتجات الفحص التشخيصي وتطوير وتصنيع وتسويق الأجسام المضادة.
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