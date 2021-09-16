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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لبنى العليان رئيسة لمجلس الأعمال السعودي السويدي في دورته (1443-1447)، ورئيسة للجنة التنفيذية، ومحمد بترجي وسعود السليمان نائبان. وعبرت العليان عن تقديرها للثقة الكبيرة التي أولاها لها ولنائبيها أعضاء المجلس باختيارهم لتولى هذه المناصب، وأكدت أنها ستبذل المزيد من الجهد لتطوير أعمال المجلس وتفعيل دوره في تنمية العلاقات الاقتصادية البينية بين المملكتين من خلال تعزيز العمل المشترك بين قطاعي الأعمال السعودي والسويدي وتشجيع قيام شراكات تجارية واستثمارية بين الجانبين والتعريف بالفرص الاستثمارية في كلا البلدين والعمل على تذليل العقبات التي يواجهها رجال الأعمال في علاقاتهم التجارية والاستثمارية واستقطاب مقرات رئيسة للشركات السويدية للمملكة.



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