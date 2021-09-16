542 ألف شهادة تحمل ضريبة المسكن الأول بنهاية أغسطس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوز عدد شهادات تحمل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول منذ بداية البرنامج حتى نهاية أغسطس الماضي 542 ألف شهادة، بحسب تقرير برنامج «سكني» لشهر سبتمبر2021، مستعرضا الحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج وتتضمن القرض العقاري المدعوم بالتعاون مع المصارف والمؤسسات التمويلية لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء أو البناء الذاتي لمن يمتلكون أراض، وحجز الأراضي السكنية ضمن مخططات «سكني» البالغ عددها 223 مخططا توفر أكثر من 180 ألف أرض.

وأشار التقرير إلى استفادة أكثر من 145 ألف أسرة، من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي أتاحها البرنامج حتى شهر أغسطس 2021 منها 115 ألف أسرة سكنت في منازلها خلال 8 أشهر، فيما سجلت أعداد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال شهر أغسطس 21 ألف أسرة جديدة، بينها ما يتجاوز 17 ألف أسرة سكنت منازلها.

واستعرض التقرير مستجدات تحديثات البناء في 82 مشروعا بدأ تنفيذها لتوفر أكثر من 120 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس بجودة عالية وسعر مناسب وتتوفر فيها معايير جودة الحياة.

وكشف عن إطلاق 4 خدمات سكنية جديدة لمستفيدي البرنامج عبر موقع وتطبيق «سكني». وأوضح أن الخدمات الجديدة تشمل «السوق العقاري» لإتاحة بيع وشراء الوحدات السكنية الجاهزة، و»التمويل الالكتروني» بالشراكة مع عدة جهات تمويلية، و»التصميم الداخلي» ضمن خدمات ما بعد السكن، و»المقاول المعتمد» لمستفيدي خيار البناء الذاتي، إضافة للخدمات الالكترونية المتكاملة التي تبدأ من التسجيل ومعرفة حالة الاستحقاق فوريا، وحجز الوحدات والأراضي السكنية بعد معاينة مواقعها ومعرفة مميزاتها، و»عروض الأسعار»، وخدمة المستشار العقاري، و»التصاميم الهندسية»، وإصدار رخص البناء لمستفيدي البناء الذاتي وغيرها من الخدمات.

تقرير سكني لشهر سبتمبر2021:







542,164 شهادة تحمل ضريبة تصرفات للمسكن الأول.



145 ألف أسرة استفادت من خيارات البرنامج حتى أغسطس.



115 ألف أسرة سكنت في منازلها خلال 8 أشهر من 2021.



223 مخططا توفر 180 ألف أرض.



82 مشروعا بدأ تنفيذها توفر 120 ألف وحدة سكنية.



4 خدمات جديدة: