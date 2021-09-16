’’طيران الإمارات‘‘ تعلن عن 3500 فرصة عمل.. وتتيح الفرصة للمصريين للتقديم.. تعرف على الرابط

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

بدأت شركة طيران الإمارات حملة عالمية لتوظيف 3000 من أفراد أطقم الطائرات و500 في خدمات المطار، للانضمام إلى مركزها في دبي خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك لدعم العمليات.

وقالت الشركة، في بيان لها، الخميس: "توفر الوظيفتان فرصا للأشخاص الودودين القادرين على التواصل مع الركاب وأداء الخدمات بأريحية للالتقاء والتفاعل مع العالم كسفراء لعلامة طيران الإمارات التجارية، وتتوفر متطلبات وظيفتي أطقم الخدمات الجوية وخدمات المطار على www.emiratesgroupcareers.com ، حيث يمكن للمهتمين التقدم بطلباتهم".

وأكدت الشركة، أنه كجزء من هذه الحملة التوظيفة تبحث طيران الإمارات عن متقدمين من مصر للانضمام إلى رحلاتها.

وتواصل طيران الإمارات استئناف عمليات شبكتها تدريجيا بالتوازي مع تخفيف قيود السفر في جميع أنحاء العالم. واستدعت طوال الأشهر القليلة الماضية طيارين وأطقم خدمات جوية وموظفي عمليات آخرين من الذين توقفوا عن العمل عندما تسببت الجائحة في خفض كبير لحركة الرحلات الجوية في العام الماضي.

وتخدم طيران الإمارات حاليا برحلات منتظمة أكثر من 120 مدينة، تمثل 90% من شبكة خطوطها ما قبل الجائحة، وتخطط لاستعادة 70% من طاقتها بحلول نهاية العام الجاري، بما في ذلك إعادة المزيد من طائراتها أيرباص A380 إلى الخدمة.