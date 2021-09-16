شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 8 قطاعات بالبورصة المصرية بجلسة الخميس على رأسها "التعبئة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفعت 8 قطاعات على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.29%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.08%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.79%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.62%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.54%، وصعد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.25%، وأخيرًا قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ والموارد الأساسية بنسبة 0.08%، 0.03%، على التوالي.

فيما تراجعت 9 قطاعات على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.85%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.47%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.94%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.78%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.67%، وهبط قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.33%، وأخيرًا قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.29%، 0.24%، على التوالي.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 726.325 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 423.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.6 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 60.15% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 35.32%، والعرب على 4.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 47.21% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.78%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 37.3 مليون جنييه، 11.3 مليون جنيه، 146.2 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 128 مليون جنيه، 65.8 مليون جنيه، 931.8 ألف جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.37% ليصل إلى مستوى 10996 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2434 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 13501 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 4291 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 2866 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 3866 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 4.48% ليغلق عند مستوى 4202 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 1098 نقطة.

وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 66 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.