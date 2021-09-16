شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية التداولات رغم ارتفاع مبيعات التجزئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس على الرغم من صدور بيانات مبيعات التجزئة القوية.



وتأثرت "وول ستريت" سلباً بصدور بيانات مكتب إحصاء العمالة اليوم والتي كشفت عن ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 332 ألف طلب في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع المؤشر عند 325 ألف طلب من 312 ألفاً.



وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.7% في الشهر الماضي على عكس توقعات بانخفاض نسبته 0.7%.



وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة بقيمته الأساسية بنسبة 1.8% مخالفا توقعات بانخفاض نسبته 0.1%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 166 نقطة) إلى 34654 نقطة، وتراجع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 26 نقطة) إلى4454 نقطة، في حين هبط "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 89 نقطة) إلى 15072 نقطة.