شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الألمنيوم تنخفض متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الألمنيوم خلال تداولات اليوم الخميس متأثرةً بارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك رغم استمرار المخاوف بشأن المعروض العالمي.



وارتفعت عقود الألمنيوم بنسبة 90% خلال الاشهر الثلاثة الماضية في ظل تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة "كورونا" بالإضافة إلى انخفاض المعروض في الصين.



لكن أهم الأسباب التي أدت إلى انتعاش أسعار الألمنيوم كانت أنباء إعلان وحدة من الجيش في غينيا الاستيلاء على السلطة وتعليق العمل بالدستور واعتقال الرئيس "ألفا كوندي".



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (في مقابل سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 92.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.9 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت سعار العقود الفورية للألمنيوم بحلول الساعة 13:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% (ما يعاد 24.5 دولار) مسجلة مستوى 2868.7 دولار للطن، وبلغ المعدن أعلى سعر اليوم عند 2909.7 دولار في حين سجل أقل سعر عند 2850.7 دولار.