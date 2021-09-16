شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات التجزئة الأمريكية أفضل من التوقعات فى أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة لشهر آب/أغسطس مرتفعة بمقدار 0.7% ،أفضل من توقعات الخبراء التي أشارت إلي انخفاض بمقدار 0.7% ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت انخفاض بمقدار 1.8% المعدلة من انخفاض بنسبة 1.1%.

كما صدرت مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات لنفس الشهر مسجلة ارتفاعا بمقدار 1.8% ، أفضل من التوقعات ارتفاع بمقدار 0.1% ،وسجلت القراءة السابقة انخفاضا بمقدار 1.0% بعد التعديل من انخفاض بمقدار 0.4% ،هذا البيان إيجابي لأكبر اقتصاد فى العالم.