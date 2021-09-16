شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 777 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس تراجعا بقيمة 5 جنيهات قبل قليل وذلك مع استمرار التراجع في سعر المعدن النفيس عالمياً إلي مستويات 1760 دولار وقت صياغة هذه السطور، الأمر الذي دفع الذهب في مصر للتراجع عند 777 جنيها للجرام.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 666 جنيها.

عيار 51 : 777 جنيها.

عيار 24 : 888 جنيها.

الجنيه الذهب : 6216 جنيها.

السعر العالمى : 1760 دولارا.

انخفضت أسعار الذهب، بعدما أثر ارتفاع الدولار على جاذبية المعدن النفيس لدى حائزي العملات الأخرى، بينما يترقب المستثمرون اجتماع البنك المركزي الأميركي لمعرفة مؤشرات بشأن الإطار الزمني لتقليص برنامج التحفيز ورفع سعر الفائدة.

ويعتبر الذهب تحوطا ضد التضخم وانخفاض قيمة العملة مثلما يحدث بسبب التحفيز واسع النطاق، وقد يعالج تقليص التحفيز هذين الوضعين مما يؤثر على جاذبية الذهب.

وتجتمع لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي في 21 و22 سبتمبر وسط تزايد عدد صناع القرار الذين يلمحون بدعمهم لإنهاء برنامج المجلس لشراء السندات بدءا من هذا العام.