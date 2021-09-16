شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة توافق على السير في إجراءات شطب رواد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، الموافقة على أولًا إخطار شركة رواد مصر للاستثمار السياحي بالسير في إجراءات شطب قيد أسهمها من البورصة المصرية وفقاً لأحكام المادة (53) و (53 مكرر) من قواعد القيد.

وألزمت اللجنة، شركة رواد مصر للاستثمار السياحي بشراء الأسهم حرة التداول والراغب مالكيها في البيع على أن يتم تنفيذ الشراء خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة بالسير في إجراءات الشطب وعلى أن يتم شراء الأسهم بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالى مستقل من المقيدين لدى الهيئة تعينه الشركة لهذا الغرض، وعرض موقف الشركة على لجنة القيد في نهاية المهلة الممنوحة للشركة لشراء الأسهم حرة التداول أو تنفيذ الشراء أيهما أقرب للنظر في شطب قيد أسهم الشركة إجباريا وفقاً لأحكام المادة (53) من قواعد القيد.

كما قررت اللجنة، منح شركة نايل سيتي للاستثمار مهلة بحد أقصى 25 أكتوبر المقبل لموافاة البورصة بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة والمتضمن الموافقة على الخطة الزمنية المعتمدة من مجلس إدارة الشركة مع مراعاة أن تتضمن قرارات الجمعية قرار إطالة مدة الشركة القانونية والتي ستنتهى بتاريخ 29\10\2022، وموافاة البورصة خلال تلك المهلة بما يفيد التعاقد مع مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة بالقيمة العادلة وكذلك ما يفيد التعاقد مع شركة ترويج وتغطية الاكتتاب وذلك تنفيذا للخطة الزمنية المعتمد من مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 13 سبتمبر الجاري.

وأوضحت اللجنة، أنه فى حال عدم التزام شركة نايل سيتي للاستثمار، يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد للنظر في سير الشركة في إجراءات الشطب الإجباري طبقًا للمادتين (53) و(53 مكرر) من قواعد القيد.

وفي سياق متصل قررت اللجنة، التعامل على أسهم شركة القومية للأسمنت من خلال نظام نقل الملكية – أوراق مالية غير مقيدة طبقًا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (94) لسنة 2018 وذلك اعتبارا من بداية جلسة التداول يوم الأحد المقبل.