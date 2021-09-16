شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية توقف مجموعة أجواء القابضة تمهيدًا لإلغاء الترخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقمي 718 و719 لسنة 2021، بوقف شركتي أجواء القابضة-مصر، وأماك للاستثمارات المالية، وجاري استكمال السير في إجراءات المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بإلغاء الترخص.

وجاء ذلك في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية، وما تبين من قيام بعض الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بمخالفة القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، وحيث سبق وأن تم إعلانهم بقرارات الوقف في مواجهة النيابة العامة.

وتنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 أنه يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذًا له أو إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة.

وتواجه شركة أجواء للصناعات الغذائية-مصر، أزمة بين مساهمي الشركة ومالكها عيسى الجابر، منذ عام 2009، وذلك عندما أعلن المستثمر عن بيع نحو مليون سهم في السوق الحرة بالبورصة، لكن المساهمين فوجئوا بقيامه ببيع نحو 40 مليون سهم، مستغلاً معلومات داخلية ونشر أنباء غير صحيحة عن الشركة، ليرتفع سهمها من 25 جنيها إلى 98 جنيهاً، قبل أن ينهار السهم لمستويات 2 جنيه.

وبعدها شهدت ساحات سوق المال والقضاء قضايا لوقف هذه العمليات، وتم تم إيقاف السهم عن التداول فى جلسة 26 سبتمبر 2011 بسبب عدم تقديم قوائم 2010 واعتمادها من الجمعية العمومية، ثم تم إعادة التداول يوم 12 أكتوبر عام 2014 بسعر مرجعي بلغ 3.32 جنيه.