شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع بقوة قبل مبيعات التجزئة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بقوة بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس، حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، فى ظل انتعاش عائد سندات الخزانة طويلة الأجل فى الولايات المتحدة ، قبل صدور بيانات اقتصادية هامة عن مبيعات التجزئة الشهرية وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية ، والتي قد تعزز من احتمالات قرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتشديد السياسة النقدية.

زاد مؤشر الدولار بنسبة 0.35 % إلى مستوى 92.80 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 92.46 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.45 نقطة.

على صعيد تعاملات يوم الأربعاء ،فقد مؤشر الدولار نسبة 0.2% ، فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ،وبعد صدور بيانات ضعيفة عن الإنتاج الصناعي فى الولايات المتحدة.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس قرابة 1.0% ، ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، حيث لا تزال التكهنات قوية فى أسواق المال ، حيال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتقليص برنامج شراء السندات قبل نهاية هذا العام.

ومن أجل إعادة تقييم احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية ،يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ،بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة ، عن مبيعات التجزئة الشهرية التي تعتبر أحد أهم مؤشرات قياسي الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل حوالي 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

وعن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية كمؤشر هام لحالة سوق العمل الأمريكي، البيانات الإيجابية سوف تعزز تلك الاحتمالات، وتوسع من المكاسب الحالية للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش ،مبيعات التجزئة الشهرية ،المتوقع انخفاضا بنسبة 0.7% خلال آب/أغسطس من انخفاض بنسبة 1.1% فى تموز/يوليو ، كما تصدر مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات المتوقع انخفاضا بنسبة 0.1% من انخفاض بنسبة 0.4% فى الشهر السابق.

وتصدر بنفس التوقيت، طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 0.325 مليون فى الأسبوع المنتهي 10 أيلول/سبتمبر من 0.310 مليون الأسبوع الأسبق والتي تعد أدنى قراءة منذ آذار/مارس 2020.