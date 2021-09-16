شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تفقد قرابة 2% بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقدت أسعار الفضة قرابة 2% بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، على وشك ملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفعل مخاوف الطلب الفعلي فى الصين ، بالإضافة إلى ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

انخفضت أسعار الفضة قرابة 2.0% إلى مستوي 23.40$ ، من مستوي الافتتاح عند 23.84$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 23.96$.

أنهي معدن الفضة تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، بعد بيانات ضعيفة فى الصين ، بالإضافة إلى توقف عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 23.37$ للأوقية.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء تراجع مبيعات التجزئة الصينية فى آب/أغسطس لأدنى وتيرة فى نحو عام ، الأمر الذي جدد المخاوف حيال تراجع النمو الاقتصادي فى أكبر مستهلك للمعادن والسلع فى العالم.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.35% ،عاكسا صعودا قويا لمستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على المعادن والسلع المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الصعود بفضل تجدد عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح ، خاصة بعد انتعاش عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل ،قبل صدور بيانات اقتصادية هامة فى الولايات المتحدة عن مبيعات التجزئة الشهرية وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية.