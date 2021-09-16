شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تنتعش بقوة بفضل مكاسب قطاع السفر والترفيه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لترتد بقوة من أدنى مستوى فى نحو أسبوع ،لتعوض معظم خسائرها التي تكبدتها فى الجلسة السابقة ، يأتي هذا الانتعاش بفضل مكاسب قوية لقطاع السفر والترفيه ،فى ظل انحسار مخاوف تفشي موجة جديدة من فيروس كورونا فى القارة العجوز.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.7% حتى الساعة 10:45 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.8% ، وسجل مستوي 463.91 نقطة الأدنى منذ 9 أيلول/سبتمبر الجاري ،بفعل تجدد المخاوف حول الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد فى العالم.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليرتد بقوة من أدنى مستوى فى أسبوع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.8% ، بفضل انحسار مخاوف تفشي موجة جديدة من فيروس كورونا فى القارة العجوز ، فى ظل حملات التطعيم المكثفة ضد العدوى ،مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية.

يتوقع عدد ليس بالقليل من الخبراء ،إنه فى حال استمرار إفصاح الاقتصاد العالمي عن المزيد من البيانات الضعيفة ،أن تتمسك معظم البنوك المركزية العالمية بالسياسات النقدية التحفيزية لأطول فترة ممكنة.

فقدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم نحو 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.85% ، ليرتد بقوة من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 4,435.46 نقطة المسجل فى الجلسة السابقة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.8% ،وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 0.5% ، وفى فرنسا زاد مؤشر كاك 40 بحوالي 1.1% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، و فى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 أكثر من 0.4%.