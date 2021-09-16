شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل – 16-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم إي باي (EBAY) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، محققاً مكاسب حادة في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.64% بما يعادل 2.60 نقطة ليستقر على سعر 73.99 دولار، وذلك على إثر استناد السهم لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 71.70، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 77.90.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد