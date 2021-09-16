شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 16-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم فيس بوك (FB) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر بنسبة بلغت -0.69% بما يعادل -2.61 نقطة ليستقر على سعر 373.92 دولار، في ظل تداولات السهم بنطاق قناة سعريه صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه للمقاومة المحورية 377.60، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 395.70.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه