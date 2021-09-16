شكرا لقرائتكم خبر عن جوجل وسط توقعات إيجابية – تحليل – 16-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جوجل (GOOG) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.26% بما يعادل 36.00 نقطة ليستقر على سعر 2,904.12 دولار، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 2,904.25، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 3,000.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد