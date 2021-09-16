شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يعاود الارتفاع – تحليل – 16-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم إنتل (INTC) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.10% بما يعادل 60 سنت ويستقر على سعر 55.12 دولار، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه تصحيحي هابط في وقت سابق، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 52.64، ليستهدف مستوى المقاومة 56.90.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد