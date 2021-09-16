شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت يهاجم مقاومة محورية – تحليل – 16-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مايكروسوفت (MSFT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 305.35، محققاً مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.68% بما يعادل 5.03 نقطة ليستقر على سعر 304.82 دولار، وذلك وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 305.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 320.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد