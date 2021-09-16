شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يرعى اتفاقية إيصال التيار الكهربائي إلى المدينة الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، توقيع اتفاقية إنشاء محطة تحويل بجهد 115/ 33 ك.ف بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، والشركة الوطنية لنقل الكهرباء لإيصال الخدمة الكهربائية إلى المدينة الصناعية بحفر الباطن.

وأكد سموه أن إنشاء محطة التحويل يساهم في دعم البنية التحتية و الخدمات الأساسية لجذب الاستثمارات، وبالتالي تحقيق التنمية الصناعية بالمحافظة، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيراً إلى أن محافظة حفر الباطن تتميز بموقع هام على الحدود بين المملكة وأشقائها في كل من دولتي الكويت والعراق بما يساعد على تنمية حركة البضائع العابرة من وإلى المملكة.

وفي ختام كلمته، نوه سموه بدعم القيادة الرشيدة، ومتابعة صاحب السمو الملكي امير المنطقة الشرقية وسمو نائبه.. ثم قدم سمو المحافظ شكره لصاحب السمو الملكي وزير الطاقة، ولصاحب المعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، والمسئولين في الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية والشركة السعودية للكهرباء على كافة الجهود المبذولة التي اثمرت لانجاز هذه الاتفاقية.