شكرا لقرائتكم خبر عن «إسكان الخليج» يناقش تفعيل النظام الموحد لملاك العقارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش وكلاء الوزارات المعنية بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء لتفعيل النظام الموحد لملاك العقارات، والتمويل الإسكاني، والاتفاق على آلية الاستفادة من المؤتمرات وورش العمل المتخصصة في مجال الإسكان المقامة عن بُعد، والإعداد للاجتماعات الإقليمية والدولية، إضافة إلى مقترح الأمانة العامة بشأن الأسبوع الخليجي الإسكاني.

جاء ذلك في الاجتماع الـ22 لوكلاء الوزارات المعنية بشؤون الإسكان بدول الخليج.

وناقش الاجتماع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها وزارات الإسكان بدول مجلس التعاون للتصدي لجائحة فيروس كورونا، وإستراتيجية العمل الإسكاني الخليجي المشترك والمبادرات التي جرى العمل عليها من قبل اللجان الفنية، والمتضمنة عددا من المشروعات المشتركة، التي تعزز العمل الخليجي المشترك.

وتطرق الاجتماع إلى قواعد المعلومات الإسكانية واستكمال العمل على إعداد قاعدة البيانات الخاصة بالإسكان من قبل المركز الإحصائي الخليجي، بالإضافة إلى جائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان في دورتها الرابعة.

وخرج الاجتماع بعدة توصيات سيتم عرضها على الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون، والمقرر عقده في 22 سبتمبر 2021م.