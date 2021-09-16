أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الخميس

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الخميس 16-9-2021، أمام الريال السعودى، حيث سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى، كما سجل سعر 1 يورو 4.42 ريال سعودى، وسجل 1 جنيه مصرى 0.24 ريال سعودى، ودولار أسترالى 2.74 ريال سعودى.

أما عن أسعار العملات فى مصر فشهدت اليوم، تباينا ملحوظا ما بين الاستقرار والارتفاع، أمام الجنيه المصرى ببداية التعاملات الصباحية بكافة البنوك العاملة فى مصر، حيث استقر سعر الدولار عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

كما ثبت سعر صرف الدينار الكويتى عند سعر 49.37 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع، بينما تباين سعر صرف اليورو، مسجلا 18.43 للشراء، 18.60 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.45 للشراء، 18.59 جنيه للبيع.

وجاءت أسعارالعملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.