شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 16-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفى سياق متصل واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم، استقراره مقابل سعر الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصري ومصرف أبو ظبى الإسلامى ثبت عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.