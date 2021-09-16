شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 16-9-2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وفى سياق متصل واصل سعر الدرهم الإماراتى اليوم، استقراره مقابل سعر الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر ثباتا عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصري ومصرف أبو ظبى الإسلامى ثبت عند 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:
سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى52.01 جنيه للشراء.
52.47 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى49.37 جنيه للشراء.
52.34 جنيه للبيع مقابل.سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر49.42 جنيه للشراء.
52.34 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتى فى بنك قناة السويس52.04 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 52.07 جنيه.
52.36 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 52.41 جنيه.سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib49.37 جنيه للشراء.
52.46 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية48.50 جنيه للشراء.
52.37 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى48.31 جنيه للشراء.
52.41 جنيه للبيع.