شكرا لقرائتكم خبر عن 45,6 % زيــادة فـي القـروض الاستثمـارية متوسطة الأجل الممنـوحـة للمـزارعيـن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ومن أهم مؤشراتها بلغ عـدد الجمعيـات التعاونية الزراعية 6035 جمعيــة عــام 2019 / 2020 وتحتـل الجمعيات التعاونية للإئتمان الزراعى المرتبة الأولى حيث بلغ عددها 4504 جمعيـة بنسـبة قـدرها 74.6% تليهـا الجمعيـات التعاونيــة للإصـلاح الزراعى 760 جمعـيـة بنـسـبة قدرهـا 12.6% ثم الجمعـيات التعاونيــة للأراضي المستصـلحـة 670 جمعية بنسبة قدرهــا 11.1٪ ثم الجمعيـات التعاونيـة للثروة المائية 101 جمعية بنسـبة قــدرها 1.7% من إجمالي عـدد الجمعـيات التعـاونية الزراعية.

وبلغ إجمـالى القروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعيــن والمشــروعات الزراعية 16,7 مليـار جنيـه عام 2019/ 2020 مقابـل 13,8 مليـار جنيـه عام 2018/ 2019 بزيادة بلغت نسبته 20,6٪ موزعة بأن ابلغت القروض قصيـرة الأجل 5,7 مليـار جنيـه عام 2019/ 2020 مقابل 6,2 مليار جـنيه عــام 2018 / 2019 بانخفاض بلغ نسبته 8,2%، وذلك لانخفاض قـروض الثروة الحيـوانيـة بنسبة 20.7% بلغ إجـمالي القـروض متوسـطـة الأجـل 10,2 مليار جنيه عام 2019/ 2020 مقـابـل 7,0 مليار جـنيه عام 2018 / 2019، بزيادة بلغت نسبتها 45.6%.

وترجـع الزيادة نتيجة الزيادة في القروض الخاصـة بأعمال مرتبطة بالزراعة، كما بلـغ إجمالي القروض طـويلة الأجل 858,1 مليـون جنيـه عـام 2019/ 2020 مقابل 691,6 مليون جنيـه عـام 2018/ 2019 بزيادة بلغت نسبتها 24,1% نتيجة الزيادة في القروض الخاصة بإنشـاء بساتين والقروض الاستهلاكية.