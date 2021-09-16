الاقتصاد

45,6 % زيــادة فـي القـروض الاستثمـارية متوسطة الأجل الممنـوحـة للمـزارعيـن

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القاهرة - سامية سيد -  

ومن أهم مؤشراتها بلغ عـدد الجمعيـات التعاونية الزراعية 6035 جمعيــة عــام 2019 / 2020 وتحتـل الجمعيات التعاونية للإئتمان الزراعى المرتبة الأولى حيث بلغ عددها 4504 جمعيـة بنسـبة قـدرها 74.6% تليهـا الجمعيـات التعاونيــة للإصـلاح الزراعى 760 جمعـيـة بنـسـبة قدرهـا 12.6% ثم الجمعـيات التعاونيــة للأراضي المستصـلحـة 670 جمعية بنسبة قدرهــا 11.1٪ ثم الجمعيـات التعاونيـة للثروة المائية 101 جمعية بنسـبة قــدرها 1.7% من إجمالي عـدد الجمعـيات التعـاونية الزراعية. 

 

وبلغ إجمـالى القروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعيــن والمشــروعات الزراعية 16,7 مليـار جنيـه عام 2019/ 2020 مقابـل 13,8 مليـار جنيـه عام 2018/ 2019 بزيادة بلغت نسبته 20,6٪ موزعة بأن ابلغت القروض قصيـرة الأجل 5,7 مليـار جنيـه عام 2019/ 2020 مقابل 6,2 مليار جـنيه عــام 2018 / 2019 بانخفاض بلغ نسبته 8,2%، وذلك لانخفاض قـروض الثروة الحيـوانيـة بنسبة 20.7% بلغ إجـمالي القـروض متوسـطـة الأجـل 10,2 مليار جنيه عام 2019/ 2020 مقـابـل 7,0 مليار جـنيه عام 2018 / 2019، بزيادة بلغت نسبتها 45.6%. 

 

وترجـع الزيادة نتيجة الزيادة في القروض الخاصـة بأعمال مرتبطة بالزراعة، كما بلـغ إجمالي القروض طـويلة الأجل 858,1 مليـون جنيـه عـام 2019/ 2020 مقابل 691,6 مليون جنيـه عـام 2018/ 2019 بزيادة بلغت نسبتها 24,1% نتيجة الزيادة في القروض الخاصة بإنشـاء بساتين والقروض الاستهلاكية.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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