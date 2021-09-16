شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تنفيذ طريق شرق الواحة.. والتجهيز لتسليم أراضي الإسكان المميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ طريق شرق الواحة، والذي يربط مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ800 فدان وحتى كومباوند بادية، حيث يتم تنفيذ المشروع بالشراكة بين وزارة الإسكان وأحد المطورين العقاريين.

وأضاف رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، أنه جارٍ الإعداد والتجهيز للإعلان عن تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بموقع شمال المطار جنوب طريق الواحات خلال شهر أكتوبر المقبل، مؤكداً حرص الجهاز على سرعة تتفيذ المشروعات المختلفة بالمدينة والتيسير على المواطنين.

وفي سياق متصل، قام المهندس وليد عبدالرحمن، نائب رئيس جهاز 6 أكتوبر الجديدة، ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة، بجولة تفقدية بمواقع عمارات مبادرة رئيس الجمهورية "سكن لكل المصريين " بالمدينة، حيث يجري تنفيذ ١٠٣٩٢ وحدة سكنية جديدة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي وإزالة أي عقبات أمام تنفيذ المشروع.

كما تفقد مسئولو الجهاز، مباني مشروع المجمع الشرطي ومركز الشباب، وذلك لمتابعة أعمال التشطيبات تمهيداً للانتهاء من التنفيذ في نوفمبر المقبل.

وفي ذات السياق، أضاف المهندس وليد عبدالرحمن، أنه جارٍ التجهيز لتسليم ٥٧٦ وحدة سكنية نموذج ٧٥م٢ لمنخفضي الدخل في نهاية سبتمبر الحالي بالاضافة لتسليم عدد ٣٦٠ وحدة سكنية أخرى نهاية أكتوبر المقبل، مع استمرار أعمال تشجير الطرق والمحاور الرئيسية وساحات انتظار السيارات، وبدء أعمال زراعة مسطحات قطاع د.