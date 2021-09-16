شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الخميس.. الطن بين 14300-14700 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الأسمنت وحديد التسليح ومواد البناء استقرارا في السوق المحلي اليوم الخميس 16-9-2021، وفقا لما أكدته الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

بالنسبة لأسعار حديد فتتراوح بين 14200- 14600 جنيه للطن تسليم أرض مصنع وتراوح سعر المستهلك بين 14300-14700 جنيها للطن.

أما عن أسعار الأسمنت الأسود فتتراوح بين 880- 1100جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، وتراوحت أسعار الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للمستهلك، واستقر سعر الأسمنت "المخلوط" بين 600 - 700 جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن.

واستقرت أسعار الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيها للطن سعر المستهلك، وسجلت أسعار الطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيها للمتر حسب المكان.