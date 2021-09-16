الاقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الخميس.. الكيلو بين 25-26 جنيها فى المزرعة

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القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 16-9-2021 وفقا للأسعار الرسمية المعلنةرفي المزارع المحلية وفقا لما أكدته الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية. 

 

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء بين 25-26 جنيها للكيلو في المزرعة، وسعر الكيلو للمستهلك يتراوح بين 30-32 جنيها للكيلو، والدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن البلدى 32 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-38 جنيها للكيلو، وسعر الدواجن الساسو 44 جنيها. 

 

وبالنسبة لأسعار البيض فسجلت للكرتونة في المزرعة 42-43 جنيها، وتراوح السعر للمستهلك بين 46-50 جنيها للكرتونة، وتراوحت أسعار البيض البلدى في المزرعة بين 51-53 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 54-57 جنيها، سعر كرتونة البيض الأحمر بين 45 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين 50-53 جنيها. 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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