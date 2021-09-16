شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع لليوم الثاني على التوالي بفعل انتعاش السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، بعد التداول مرة أخرى دون حاجز 1,800$ للأونصة ، يأتي هذا التراجع بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،والمستفيد من انتعاش عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

انخفضت أسعار معدن الذهب بأكثر من 0.6% إلى 1,782.82$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,794.29$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,796.20$.

على صعيد تعاملات يوم الأربعاء ،فقد المعدن الأصفر"الذهب" نسبة 0.55% ، فى أول خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى أسبوع عند 1,808.66$ للأونصة ، بالتزامن مع انتعاش عائد سندات الخزانة الأمريكية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.35% ،عاكسا صعودا قويا لمستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الصعود بفضل تجدد عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح ، خاصة بعد انتعاش عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل ،حيث لا تزال التكهنات قوية فى أسواق المال ، حيال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتقليص برنامج شراء السندات قبل نهاية هذا العام.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات يوم الخميس قرابة 1.0% ، ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، قبل صدور بيانات هامة عن مبيعات التجزئة فى الولايات المتحدة ،والتي قد تعزز من احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بحوالي 1.75 طن متري ،لينزل الإجمالي إلى 998.46 طن متري.