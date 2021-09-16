شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف خسائره والأنظار على تصريحات "كريستين لاجارد" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس مقابل الدولار الأمريكي ، على وشك ملامسة أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، يأتي هذا قبل حديث رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد عن العملة الموحدة والاقتصاد الأوروبي خلال إحدى الفعاليات الاقتصادية.

انخفض اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.3% إلى 1.1782$ ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1816$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1820$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.15% مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1.1770$.

وبخلاف عمليات الارتداد من مستويات المنخفضة ، توقفت موجة صعود الدولار الأمريكي ، بعد بيانات ضعيفة عن الإنتاج الصناعي فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس قرابة 0.25% ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت بالأمس ، عاكسا صعود مستويات العملة الأمريكية مجددا مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

حيث لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار متاح ، فى ظل استمرار التكهنات القوية ، حول قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتقليص برنامج شراء السندات أواخر هذا العام ، فى خطوة أساسية تأتي قبل المضي قدما فى تنفيذ خطة رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

بحلول الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش وعبر الانترنت تتحدث رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد ضمن إحدى الفعاليات الاقتصادية التي تستضيفها الرابطة الأوروبية للتعاون الاقتصادي.

تتحدث لاجارد عن اليورو والاقتصاد الأوروبي ،حيث من المتوقع أن تقدم أدلة جديدة حول التطورات الاقتصادية فى المنطقة الموحدة ،وحول مستقبل السياسة النقدية الأوروبية.