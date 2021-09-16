شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 16-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب ضغط سلبي واضح ليكسر مستوى 1786.00 ويحاول الثبات دونه، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر يكمل تشكيل نموذج رأس وكتفين يملك أهداف سلبية تتخطى 1770.00 لتصل إلى 1735.00.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً بقية اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1797.00 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1770.00 والمقاومة 1810.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط