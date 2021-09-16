شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 16-09-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بعض الميل الهابط ليضغط على المتوسط المتحرك 50، وطالما أن السعر فوق 1.3785، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض، بينما يتواجد الهدف الإيجابي الأول عند 1.3890.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3750 والمقاومة 1.3930

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي